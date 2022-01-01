Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:52

Golf_streem написав: cohan написав: 7000 на карту - получателя неограниченно число карт? 7000 на карту - получателя неограниченно число карт?

Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн

тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн

Вы ничего не путаете? Нельзя "" если карта Форварда одна и та же. С каждой карты Форварда можно потянуть чужим приложением (Любым не обязательно только мони) только 1 раз в день и сумму не больше 7000 грн. (а не 6к как вы пишете). После того как потянули любым приложением любого банка 7000 с этой же карты в этот день ничем другим больше потянуть ничего не получится.А вот толкать приложением Форварда с карты Форварда на любую карту чужого банка можно 6000 грн. в день. Сколько карт других банков есть столько толканий можно и сделать. Естественно в пределах остатка своих денег на карте. Но если на ту карту, на которую вы сегодня уже толкнули 6000 кто-то другой захочет со своей карты Форварда еще что-то толкнуть - то у него уже ничего не получится