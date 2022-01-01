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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 21:56

  korzviktor20 написав:Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...

"Допо" кто? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 22:48

  WallNutPen написав:
  korzviktor20 написав:Даже боюсь представить как разбогатеют гривневые допозитчики...

"Допо" кто? ;)

Назовите это все как вам больше нравится..
Допо, жопо, есть и др.варианты...
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

подскажите, какие лимиты вывода сейчас?

7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 23:19

  cohan написав:7000 на карту - получателя неограниченно число карт?

Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:24

cohan коли забирав "щасливих"15К то в мене вийшло тільки 6К в 24 астрономічні години.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 07:52

  Golf_streem написав:
  cohan написав:7000 на карту - получателя неограниченно число карт?

Так. І ще : якщо є Моно, то можна до "штовхати" Форвардом на кожну картку ще "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн

Вы ничего не путаете? Нельзя "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн" если карта Форварда одна и та же. С каждой карты Форварда можно потянуть чужим приложением (Любым не обязательно только мони) только 1 раз в день и сумму не больше 7000 грн. (а не 6к как вы пишете). После того как потянули любым приложением любого банка 7000 с этой же карты в этот день ничем другим больше потянуть ничего не получится.
А вот толкать приложением Форварда с карты Форварда на любую карту чужого банка можно 6000 грн. в день. Сколько карт других банков есть столько толканий можно и сделать. Естественно в пределах остатка своих денег на карте. Но если на ту карту, на которую вы сегодня уже толкнули 6000 кто-то другой захочет со своей карты Форварда еще что-то толкнуть - то у него уже ничего не получится
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:39

супер допер мега акція :)

https://www.forward-bank.com/press-cent ... rtdepozit/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:40

  cohan написав:подскажите, какие лимиты вывода сейчас?

7000 СЭП на один ИНН
и по
7000 на карту - получателя неограниченно число карт?


ліміти усі описані тут і вже давно не мінялись

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ogo-stanu/
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 14:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Был сегодня в отделении - надо было снять доллары с текущего счета - долларов естественно не было (сотрудница сказала что в отделении есть список очередников с заявками на выдачу бакса - и я в этом списке тоже есть), поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке). Но суть не в этом - сотрудница заявила что якобы с понедельника проблема с наличным баксом с большой долей вероятности будет с помощью НБУ решена. Сейчас развозят нал в баксах по регионах и с понедельника якобы начнется выдача уже в баксах, хотя все с теми же кастрированными лимитами форварда (в день не более эквивалента 30000 грн. по курсу НБУ). Так что надеюсь ситуация наладится.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)

Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?
ingtrans
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