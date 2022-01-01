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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 204205206207

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:03

  ingtrans написав:
  WallNutPen написав:поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)

Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?

Кому то процес важнее..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:33

  korzviktor20 написав:
  ingtrans написав:
  WallNutPen написав:поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)

Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?

Кому то процес важнее..

Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ingtrans написав:Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.
Востаннє редагувалось Кащей в П'ят 29 лип, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:37

  korzviktor20 написав:
  ingtrans написав:
  WallNutPen написав:поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)

Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?

Кому то процес важнее..

Тут, скорее, имеет место сомнение в реализации схемы "доллары в понедельник".
Востаннє редагувалось nord в П'ят 29 лип, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:39

  Кащей написав:
  ingtrans написав:Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.

Вот это как раз и может быть такой хитростью.
ingtrans
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  #<1 ... 204205206207
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