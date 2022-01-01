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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:03
ingtrans написав: WallNutPen написав:
поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)
Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?
Кому то процес важнее..
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korzviktor20
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:33
korzviktor20 написав: ingtrans написав: WallNutPen написав:
поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)
Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?
Кому то процес важнее..
Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
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ingtrans
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:36
ingtrans написав:
Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.
Востаннє редагувалось Кащей
в П'ят 29 лип, 2022 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:37
korzviktor20 написав: ingtrans написав: WallNutPen написав:
поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке)
Не совсем понял суть... Взять доллары гривной здесь, чтобы через несколько месяцев получить из этих гривен доллары в другом банке? Или в схеме "гривна сегодня-депозит-доллар через 3 месяца" есть какой-то навар по сравнению со схемой "доллары в понедельник"?
Кому то процес важнее..
Тут, скорее, имеет место сомнение в реализации схемы "доллары в понедельник".
Востаннє редагувалось nord
в П'ят 29 лип, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:39
Кащей написав: ingtrans написав:
Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.
Вот это как раз и может быть такой хитростью.
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ingtrans
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22
ingtrans написав: Кащей написав: ingtrans написав:
Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.
Вот это как раз и может быть такой хитростью.
Ну какая ж это хитрость. Все курсы четко горят на "табло". На тот момент курс приема у форварда был 40,3. Курс "конвертационного" получился 37 и несколько копеек. Но важно было оформить конвертационный именно в уходящем июле, потому как понедельник это уже другой месяц - и другая история. Тем более что к примеру газбанк пока вроде приостановил прием заявок на новые вклады. А его примеру могут последовать и другие банки. Поэтому пусть "раки были маленькие и по три", но они были и были сегодня. а будет в понедельник доллар - буду брать доллар,
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:00
ingtrans написав:
Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.
курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.[/quote]
Вот это как раз и может быть такой хитростью.[/quote]
Ну какая ж это хитрость. Все курсы четко горят на "табло". На тот момент курс приема у форварда был 40,3. Курс "конвертационного" получился 37 и несколько копеек. Но важно было оформить конвертационный именно в уходящем июле, потому как понедельник это уже другой месяц - и другая история. Тем более что к примеру газбанк пока вроде приостановил прием заявок на новые вклады. А его примеру могут последовать и другие банки. Поэтому пусть "раки были маленькие и по три", но они были и были сегодня. а будет в понедельник доллар - буду брать доллар,[/quote]
Забрати буде така сама каруселі з черг
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sens
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:17
sens написав:
Забрати буде така сама каруселі з черг
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». (с) В.Кличко
Но в любом случае тот вклад который я буду пытаться забирать через три месяца суммарно в долларах будет как бы на 8,5% больше чем тот вклад что по состоянию на сегодняшнее утро числился в форварде (с весьма смутными перспективами забрать его из форварда долларами в обозримом будущем) . Поэтому если в начале новой недели ничего кардинального не произойдет - я не против повторить сегодняшнюю процедуру до полного обнуления остатка в Форварде
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