Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:00

ingtrans написав: Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы. Ну мало ли, может что-то там есть хитрое. Я бы, конечно, еще понял схему "доллар-продажа по черному курсу выше банковского-депозит-доллар через 3 месяца", но тут же не так вроде бы.

курсы покупки валюты у Фарса довольно неплохие: - 41 и 42 за долл. и евро, соответственно. Это если и не самые черные, то очень-очень темно-серые.[/quote]Вот это как раз и может быть такой хитростью.[/quote]Ну какая ж это хитрость. Все курсы четко горят на "табло". На тот момент курс приема у форварда был 40,3. Курс "конвертационного" получился 37 и несколько копеек. Но важно было оформить конвертационный именно в уходящем июле, потому как понедельник это уже другой месяц - и другая история. Тем более что к примеру газбанк пока вроде приостановил прием заявок на новые вклады. А его примеру могут последовать и другие банки. Поэтому пусть "раки были маленькие и по три", но они были и были сегодня. а будет в понедельник доллар - буду брать доллар,[/quote]Забрати буде така сама каруселі з черг