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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
вже не горять, в нашій країні все міняється зі швидкістю думки :)

НБУ сказав - ні нада
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozrobl ... istuvachiv


Що справді, сьогодні вже не горять?
Zochan
 
Повідомлень: 558
З нами з: 22.10.14
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  #<1 ... 205206207208
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