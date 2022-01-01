greenozon написав:
вже не горять, в нашій країні все міняється зі швидкістю думки
НБУ сказав - ні нада
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozrobl ... istuvachiv
Що справді, сьогодні вже не горять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Що справді, сьогодні вже не горять?
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто знает, когда начисленные проценты по картам станут доступны для перевода?
Додано: Суб 30 лип, 2022 11:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кащей, по некоторым картам стали доступны, по некоторым ещё нет. В крайнем случае, в понедельник уже точно.
Додано: Суб 30 лип, 2022 12:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
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