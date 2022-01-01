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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 205206207208

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

greenozon написав:
вже не горять, в нашій країні все міняється зі швидкістю думки :)

НБУ сказав - ні нада
https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozrobl ... istuvachiv


Що справді, сьогодні вже не горять?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто знает, когда начисленные проценты по картам станут доступны для перевода?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кащей, по некоторым картам стали доступны, по некоторым ещё нет. В крайнем случае, в понедельник уже точно.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 12:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

  WallNutPen написав:с весьма смутными перспективами забрать его из форварда долларами в обозримом будущем

За прошедшие две недели снимал несколько раз с текущего счета. До 8 сотен за раз отдавали в Днепре.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 13:54

  WallNutPen написав:Вы ничего не путаете? Нельзя "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн" если карта Форварда одна и та же.

Так, Ви праві. Передивився свою історію. Я тягнув двома Моно картками з трьох Форвард карток чомусь по 3тис грн.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 18:56

колеги, такий момент - на початку місяця вивів усі кошти з пенсійної і дебетки, сьогодні капнули % за пару днів, однак вивести їх через "тягни/штовхай" не можу. Аналогічно не пускає об"єднати кошти на одній з карток. У додатку інформує - помилка при блокуванні суми, недостатньо коштів. У виписці саме зарахування % уже відображено.
Це до понеділка чи щось інше ? Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 19:07

  stas_rst написав:
Це до понеділка

Так
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:39

  stas_rst написав:колеги, такий момент - на початку місяця вивів усі кошти з пенсійної і дебетки, сьогодні капнули % за пару днів, однак вивести їх через "тягни/штовхай" не можу. Аналогічно не пускає об"єднати кошти на одній з карток. У додатку інформує - помилка при блокуванні суми, недостатньо коштів. У виписці саме зарахування % уже відображено.
Це до понеділка чи щось інше ? Дякую!


аналогічна байда (коко пенс -> ощадний рах)

Помилка при блокуванні суми. Недостатньо коштів.

з інших карт вдалось
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:41

  Howl написав:по некоторым картам стали доступны, по некоторым ещё нет

Сомневаюсь, что где-то эти проценты уже доступны, проверьте.
По всем картам они станут доступны в понедельник, часов в 10.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 11:44

  greenozon написав:аналогічна байда (коко пенс -> ощадний рах)
Помилка при блокуванні суми. Недостатньо коштів.

з інших карт вдалось

Удалось - с каких именно ? До выплаты процентов - эти карты были в нуле ?
mustbe
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