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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:52
Що справді, сьогодні вже не горять?
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Zochan
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:01
Кто знает, когда начисленные проценты по картам станут доступны для перевода?
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Кащей
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:07
Кащей, по некоторым картам стали доступны, по некоторым ещё нет. В крайнем случае, в понедельник уже точно.
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Howl
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:42
WallNutPen написав:
с весьма смутными перспективами забрать его из форварда долларами в обозримом будущем
За прошедшие две недели снимал несколько раз с текущего счета. До 8 сотен за раз отдавали в Днепре.
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Citizen_D
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Додано: Суб 30 лип, 2022 13:54
WallNutPen написав:
Вы ничего не путаете? Нельзя "тягнути" з Форварду кожною карткою Моні по 6кгрн
" если карта Форварда одна и та же.
Так, Ви праві. Передивився свою історію. Я тягнув двома Моно картками з трьох Форвард карток чомусь по 3тис грн.
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Golf_streem
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Додано: Суб 30 лип, 2022 18:56
колеги, такий момент - на початку місяця вивів усі кошти з пенсійної і дебетки, сьогодні капнули % за пару днів, однак вивести їх через "тягни/штовхай" не можу. Аналогічно не пускає об"єднати кошти на одній з карток. У додатку інформує - помилка при блокуванні суми, недостатньо коштів. У виписці саме зарахування % уже відображено.
Це до понеділка чи щось інше ? Дякую!
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stas_rst
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Додано: Суб 30 лип, 2022 19:07
stas_rst написав:
Це до понеділка
Так
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Golf_streem
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:39
stas_rst написав:
колеги, такий момент - на початку місяця вивів усі кошти з пенсійної і дебетки, сьогодні капнули % за пару днів, однак вивести їх через "тягни/штовхай" не можу. Аналогічно не пускає об"єднати кошти на одній з карток. У додатку інформує - помилка при блокуванні суми, недостатньо коштів
. У виписці саме зарахування % уже відображено.
Це до понеділка чи щось інше ? Дякую!
аналогічна байда (коко пенс -> ощадний рах)
Помилка при блокуванні суми. Недостатньо коштів.
з інших карт вдалось
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greenozon
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:41
Howl написав:
по некоторым картам стали доступны, по некоторым ещё нет
Сомневаюсь, что где-то эти проценты уже доступны, проверьте.
По всем картам они станут доступны в понедельник, часов в 10.
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mustbe
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Додано: Нед 31 лип, 2022 11:44
greenozon написав:
аналогічна байда (коко пенс -> ощадний рах)
Помилка при блокуванні суми. Недостатньо коштів.
з інших карт вдалось
Удалось - с каких именно ? До выплаты процентов - эти карты были в нуле ?
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