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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:07

mustbe
вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний

до виплат обидві карти вище були по 15К

а от Коко пенс -> Ощадний сказала гав - ждіте панєдзєльніка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:14

  greenozon написав:вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний
до виплат обидві карти вище були по 15К

Ну, тогда понятно.
Раз на картах уже были деньги - то, конечно, с них дало вывести ту жалкую сотню. За счёт тех денег, что раньше уже лежали на карте.
Были бы эти карты в нуле - не дало бы, так как упавшие проценты станут реально доступны только завтра.

Кстати - зачем держать деньги на кокошках, если можно на сбере ?
И процент выше, и никакой мороки с 15к, окапываться не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:42

Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим...
Tegularius
 
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