mustbe
вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний
до виплат обидві карти вище були по 15К
а от Коко пенс -> Ощадний сказала гав - ждіте панєдзєльніка
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 лип, 2022 12:07
mustbe
вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний
до виплат обидві карти вище були по 15К
а от Коко пенс -> Ощадний сказала гав - ждіте панєдзєльніка
Додано: Нед 31 лип, 2022 12:14
Ну, тогда понятно.
Раз на картах уже были деньги - то, конечно, с них дало вывести ту жалкую сотню. За счёт тех денег, что раньше уже лежали на карте.
Были бы эти карты в нуле - не дало бы, так как упавшие проценты станут реально доступны только завтра.
Кстати - зачем держать деньги на кокошках, если можно на сбере ?
И процент выше, и никакой мороки с 15к, окапываться не надо
Додано: Пон 01 сер, 2022 00:42
Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим...
Додано: Пон 01 сер, 2022 09:13
Re: Форвард Банк Forward Bank
Поздновато задаёте такие вопросы
Ну все свои сбережения держать немного стрёмновато из-за сложно оперативного вывода, но какую часть можно. Банк хоть и имеет ограничения на расходные операции, но пока держится нормально на ногах.
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