WallNutPen написав:

Был сегодня в отделении - надо было снять доллары с текущего счета - долларов естественно не было (сотрудница сказала что в отделении есть список очередников с заявками на выдачу бакса - и я в этом списке тоже есть), поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке). Но суть не в этом - сотрудница заявила что якобы с понедельника проблема с наличным баксом с большой долей вероятности будет с помощью НБУ решена. Сейчас развозят нал в баксах по регионах и с понедельника якобы начнется выдача уже в баксах, хотя все с теми же кастрированными лимитами форварда (в день не более эквивалента 30000 грн. по курсу НБУ). Так что надеюсь ситуация наладится.