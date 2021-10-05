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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 206207208209

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:07

mustbe
вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний

до виплат обидві карти вище були по 15К

а от Коко пенс -> Ощадний сказала гав - ждіте панєдзєльніка
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 12:14

  greenozon написав:вдалось із старої Депозитки -> Ощадний і
Коко (дебетова) -> Ощадний
до виплат обидві карти вище були по 15К

Ну, тогда понятно.
Раз на картах уже были деньги - то, конечно, с них дало вывести ту жалкую сотню. За счёт тех денег, что раньше уже лежали на карте.
Были бы эти карты в нуле - не дало бы, так как упавшие проценты станут реально доступны только завтра.

Кстати - зачем держать деньги на кокошках, если можно на сбере ?
И процент выше, и никакой мороки с 15к, окапываться не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 00:42

Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим...
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 08:32

Проценты уже доступны
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:13

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать?
Поздновато задаёте такие вопросы :)
Ну все свои сбережения держать немного стрёмновато из-за сложно оперативного вывода, но какую часть можно. Банк хоть и имеет ограничения на расходные операции, но пока держится нормально на ногах.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 09:19

Tegularius
ситуація покрита мраком

із найважливішого
1) СБУ анонімно заявила що забрала усії акції банку і нерухомість в Києві, але із того часу сталось дві події - копнули голову сбу Баканова і банк заявив що наїзд неправомірний

https://www.forward-bank.com/press-cent ... las-u-zmi/

2) банк оскаржив рішення
https://minfin.com.ua/ua/2022/07/25/89389777/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 11:38

  WallNutPen написав:Был сегодня в отделении - надо было снять доллары с текущего счета - долларов естественно не было (сотрудница сказала что в отделении есть список очередников с заявками на выдачу бакса - и я в этом списке тоже есть), поэтому снял гривной (гривна все равно была нужна для "конвертационного" вклада в др. банке). Но суть не в этом - сотрудница заявила что якобы с понедельника проблема с наличным баксом с большой долей вероятности будет с помощью НБУ решена. Сейчас развозят нал в баксах по регионах и с понедельника якобы начнется выдача уже в баксах, хотя все с теми же кастрированными лимитами форварда (в день не более эквивалента 30000 грн. по курсу НБУ). Так что надеюсь ситуация наладится.

Онлайн Фарсик не позволяет проводить продажу валюты со своих валютных текущих на свои карточные счета?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:30

А я сегодня был у скунса, выдали и грн и дол с ощадного, небольшие суммы, доллары есть и небольшие купюры. Переговаривались между собой, что долларов выдают в эквиваленте 30кгрн. Хотя я понимаю, что не сразу и не всем.
Так что рано хоронили, господа, рано.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:38

Мужик передо мной хотел сдать 2-3к дол. Я еще подумал, почему он сюда пришел? А оказывается, с утра курс приемки был 41. Она ему вынесла брикет найкрасивішої. Йому це так сподобалося, що він уже розкотив губу на 4к. Но, она не согласилась, и чтобы не был слишком хитрым, выдала ему новый курс 39,50. :lol:
Мужик пошел расстроенный, а так бы сдал
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 01 сер, 2022 12:52

  Кащей написав:Онлайн Фарсик не позволяет проводить продажу валюты со своих валютных текущих на свои карточные счета?

Ні. Тільки зняття через касу.
Golf_streem
 
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