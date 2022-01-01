RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 00:48

Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:
Scotch
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 01.08.10
Подякував: 168 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 05:29

  Scotch написав:Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:

Нету.
И почему сразу отстать? У банка такая модель. Валютные ресурсы он привлекает на депо и текущие. Для расчетов за границей клиент мог использовать гривневые карты - курсы у форварда в свое время были не плохими + плюс одно время был неплохой кэшбек - поэтому клиенты были не в накладе. Дело в том что это просто в нашей стране банки выпуская много дешёвого пластика приучили открывать карты в куче валют с целью что-то там может сэкономить. В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево
WallNutPen
 
Повідомлень: 771
З нами з: 08.06.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 207208209210
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 389, 390, 391
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
3908 1734610
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 сер, 2022 04:19
uaprofi
А-Банк 1 ... 38, 39, 40
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
392 498987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 23:46
novichok
ОТП БАНК 1 ... 15, 16, 17
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
164 100993
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 сер, 2022 23:37
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.