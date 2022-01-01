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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 00:48
Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть?
Додано: Вів 02 сер, 2022 05:29
Нету.
И почему сразу отстать? У банка такая модель. Валютные ресурсы он привлекает на депо и текущие. Для расчетов за границей клиент мог использовать гривневые карты - курсы у форварда в свое время были не плохими + плюс одно время был неплохой кэшбек - поэтому клиенты были не в накладе. Дело в том что это просто в нашей стране банки выпуская много дешёвого пластика приучили открывать карты в куче валют с целью что-то там может сэкономить. В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево
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