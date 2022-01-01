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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 207208209210

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 00:48

Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:
Scotch
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 01.08.10
Подякував: 168 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 05:29

  Scotch написав:Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:

Нету.
И почему сразу отстать? У банка такая модель. Валютные ресурсы он привлекает на депо и текущие. Для расчетов за границей клиент мог использовать гривневые карты - курсы у форварда в свое время были не плохими + плюс одно время был неплохой кэшбек - поэтому клиенты были не в накладе. Дело в том что это просто в нашей стране банки выпуская много дешёвого пластика приучили открывать карты в куче валют с целью что-то там может сэкономить. В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево
WallNutPen
 
Повідомлень: 774
З нами з: 08.06.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:42

  WallNutPen написав:В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево

в цивілізованому світі немає найгарнішої :)
ScaryBee
 
Повідомлень: 119
З нами з: 27.06.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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  #<1 ... 207208209210
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