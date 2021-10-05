Додано: Вів 02 сер, 2022 15:10

Tegularius написав: Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим... Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим...

Лучшие, потому что банк неплатежеспособен. Вот и пылесосит изо всех сил. Большие закончившиеся депозиты (под фонд) не отдает. Придумывает всякие причины, не на тот счет упал, свыше 25 000 грн с комиссией, лимиты на вывод безналом 5-7 тысяч со счета (благо у него их можно иметь много). В общем, за какое-то время (но не за 1 день) вывести можно, т.к. заманивание новых денег пока, видимо, идет успешно. Но это все (в т.ч. лимиты) в один день может закончиться, если НБУ раскроет глаза и официально признает банк неплатежеспособным. Для этого достаточно получения им небольшого количества жалоб (теоретически даже одной). Так что если нравится играть в МММ, то можно еще продолжать.