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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 00:48
Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть?
Додано: Вів 02 сер, 2022 05:29
Нету.
И почему сразу отстать? У банка такая модель. Валютные ресурсы он привлекает на депо и текущие. Для расчетов за границей клиент мог использовать гривневые карты - курсы у форварда в свое время были не плохими + плюс одно время был неплохой кэшбек - поэтому клиенты были не в накладе. Дело в том что это просто в нашей стране банки выпуская много дешёвого пластика приучили открывать карты в куче валют с целью что-то там может сэкономить. В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево
Додано: Вів 02 сер, 2022 11:42
Додано: Вів 02 сер, 2022 11:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Робобаба обіцяла протягом 5 днів розблокувати кредліміт. Про кишмиш ні слова
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:45
Додано: Вів 02 сер, 2022 14:49
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 02 сер, 2022 15:10
Лучшие, потому что банк неплатежеспособен. Вот и пылесосит изо всех сил. Большие закончившиеся депозиты (под фонд) не отдает. Придумывает всякие причины, не на тот счет упал, свыше 25 000 грн с комиссией, лимиты на вывод безналом 5-7 тысяч со счета (благо у него их можно иметь много). В общем, за какое-то время (но не за 1 день) вывести можно, т.к. заманивание новых денег пока, видимо, идет успешно. Но это все (в т.ч. лимиты) в один день может закончиться, если НБУ раскроет глаза и официально признает банк неплатежеспособным. Для этого достаточно получения им небольшого количества жалоб (теоретически даже одной). Так что если нравится играть в МММ, то можно еще продолжать.
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