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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 208209210211>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 00:48

Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:
Scotch
 
Повідомлень: 1038
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Подякував: 168 раз.
Подякували: 133 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 05:29

  Scotch написав:Ребят,неужели у Фарсика нет валютных карт?Как так отстать можно?Или есть? :roll:

Нету.
И почему сразу отстать? У банка такая модель. Валютные ресурсы он привлекает на депо и текущие. Для расчетов за границей клиент мог использовать гривневые карты - курсы у форварда в свое время были не плохими + плюс одно время был неплохой кэшбек - поэтому клиенты были не в накладе. Дело в том что это просто в нашей стране банки выпуская много дешёвого пластика приучили открывать карты в куче валют с целью что-то там может сэкономить. В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево
WallNutPen
 
Повідомлень: 780
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Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:42

  WallNutPen написав:В цивилизованном мире часто у людей есть только карта в их местной валюте, которой они в т.ч. платят за границей. А владение картами в чужих валютах подчас стоит довольно не дешево

в цивілізованому світі немає найгарнішої :)
ScaryBee
 
Повідомлень: 126
З нами з: 27.06.22
Подякував: 32 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 11:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Робобаба обіцяла протягом 5 днів розблокувати кредліміт. Про кишмиш ні слова
chipmunk
 
Повідомлень: 8927
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:45

  chipmunk написав:Робобаба обіцяла протягом 5 днів розблокувати кредліміт. Про кишмиш ні слова

А 100грн/мес за обслуживание будут брать?
Amethyst
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Повідомлень: 2789
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:49

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:
  chipmunk написав:Робобаба обіцяла протягом 5 днів розблокувати кредліміт. Про кишмиш ні слова

А 100грн/мес за обслуживание будут брать?

Ви думаєте, що це заразне (Альфа) :)
Zochan
 
Повідомлень: 571
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:56

Ну Скунс и 1000 может слабать, даж задним числом :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 15:10

  Tegularius написав:Какие мысли: нужно отсюда спешить выводить всё или можно еще немного держать? Банк дышит на ладан или рано его хоронить? Насколько знаю, здесь лучшие предложения по Украине по депозитам и текущим...

Лучшие, потому что банк неплатежеспособен. Вот и пылесосит изо всех сил. Большие закончившиеся депозиты (под фонд) не отдает. Придумывает всякие причины, не на тот счет упал, свыше 25 000 грн с комиссией, лимиты на вывод безналом 5-7 тысяч со счета (благо у него их можно иметь много). В общем, за какое-то время (но не за 1 день) вывести можно, т.к. заманивание новых денег пока, видимо, идет успешно. Но это все (в т.ч. лимиты) в один день может закончиться, если НБУ раскроет глаза и официально признает банк неплатежеспособным. Для этого достаточно получения им небольшого количества жалоб (теоретически даже одной). Так что если нравится играть в МММ, то можно еще продолжать.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 17:54

newbie Вітаю! На щастя, Ваша інформація не відповідає дійсності та є безпідставною. Попри складні часи, банк мобілізувалася на 200% для забезпечення роботи та виконання своїх функцій - продовжує надавати послуги і виконувати усі свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами.
Минулого місяця ми, одними з перших, відновили кредитування готівкою та POS-кредитування. Поступово відновлюємо карткові кредитні ліміти клієнтам, які до цього не мали прострочок.
Жодних проблем з ліквідністю також не маємо, більше того, банк виконує всі економічні нормативи НБУ.
Що стосується розмірів депозитних ставок, то вони не найвищі на ринку та відповідають ринковим тенденціям. Сьогоднішній огляд ставок у невеликих банках на Мінфіні - тому підтвердження https://minfin.com.ua/2022/07/27/89408387/.
Усі вклади, термін дії яких минув/закінчується, виплачуються в звичайному робочому режимі.
Тому, продовжуємо тримати фінансову оборону та боротися разом заради перемоги!
:wink:
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 18:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Ваша інформація не відповідає дійсності...

Ну так а як забрати депо 200К грн з каси в один день і без коміс, з якого рахунку?
Кому зателефонувати і замовити? В НБУ?
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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