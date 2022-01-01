Додано: Вів 02 сер, 2022 18:27

Support BForward написав: newbie Вітаю! На щастя, Ваша інформація не відповідає дійсності та є безпіставною...



Жодних проблем з ліквідністю не маємо Вітаю! На щастя, Ваша інформація не відповідає дійсності та є безпіставною...Жодних проблем з ліквідністю не маємо

Успехов, т.к. мне будет Вас не хватать.50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать.Остальные деньги вывожу безналом по 10 тысяч в день (по 5 с каждого из 2-х счетов, которые для этого используются). В общем-то делов на 10 дней и пока вроде не особо страшно. Но в банках это называется неплатежеспособностью и невыполнением договорных обязательств.В связи с этим я просил банк невыполнение моего требования о возврате закончившегося депозита отразить на внебалансовом счете 9806. Чтобы НБУ это видел и, глядя на такое безобразие, которое продолжается уже долго (началось вроде еще до войны), уже хотя бы ножкой топнул.Если банк не выполнит это требование НБУ - нарвется от него на заходи впливу. Кстати и за невыполнение 516-й Постановы НБУ о депозитах, устанавливающей порядок приема и обработки заявлений об их невозврате.В общем, нравился мне когда-то Ваш банк. Помню даже Дельта в свое время перенимала у Вас бизнес-модель. Но где теперь Дельта? Видимо что-то у Вас произошло (куда-то ушли деньги) и поэтому Вы собрались вслед за ней. Но и мы уже ученые. Сколько уже ВА пережили.З.Ы. Над ликвидностью я посмеялся. Да, проблем с ней у Вас нет, т.к. и ликвидности нет. Для кого это неочевидно? Незаконные лимиты, противоречащие тебованиям НБУ, и беспроблемная ликвидность - это понятия взаимоисключающие.И ставки по депозитам у Вас не самые высокие - всего лишь 20% (с акционными бонусами). Где еще выше? Но о таке, если бы у Вас подушка безопасности позволяла, то чего б не платить? Но ее нет, а есть лимиты на возврат (выплату) средств, а значит неплатежеспособность. А это путь только под ВА.