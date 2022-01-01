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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 18:12
Amethyst написав: Support BForward написав:
Ваша інформація не відповідає дійсності...
Ну так а як забрати депо 200К грн з каси в один день і без коміс, з якого рахунку?
Кому зателефонувати і замовити? В НБУ?
Тарифи по продукту
«Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування
депозитних продуктів для фізичних осіб»
4.2. Видача готівкових коштів:
Зарахованих з вкладного (депозитного) рахунку (в т.ч. процентів за
депозитом) відкритого у АТ «Банк Форвард» - не тарифікується
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:27
Support BForward написав:newbie
Вітаю! На щастя, Ваша інформація не відповідає дійсності та є безпіставною...
Жодних проблем з ліквідністю не маємо
Успехов, т.к. мне будет Вас не хватать.
50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать.
Остальные деньги вывожу безналом по 10 тысяч в день (по 5 с каждого из 2-х счетов, которые для этого используются). В общем-то делов на 10 дней и пока вроде не особо страшно. Но в банках это называется неплатежеспособностью и невыполнением договорных обязательств.
В связи с этим я просил банк невыполнение моего требования о возврате закончившегося депозита отразить на внебалансовом счете 9806. Чтобы НБУ это видел и, глядя на такое безобразие, которое продолжается уже долго (началось вроде еще до войны), уже хотя бы ножкой топнул.
Если банк не выполнит это требование НБУ - нарвется от него на заходи впливу. Кстати и за невыполнение 516-й Постановы НБУ о депозитах, устанавливающей порядок приема и обработки заявлений об их невозврате.
В общем, нравился мне когда-то Ваш банк. Помню даже Дельта в свое время перенимала у Вас бизнес-модель. Но где теперь Дельта? Видимо что-то у Вас произошло (куда-то ушли деньги) и поэтому Вы собрались вслед за ней. Но и мы уже ученые. Сколько уже ВА пережили.
З.Ы. Над ликвидностью я посмеялся. Да, проблем с ней у Вас нет, т.к. и ликвидности нет. Для кого это неочевидно? Незаконные лимиты, противоречащие тебованиям НБУ, и беспроблемная ликвидность - это понятия взаимоисключающие.
И ставки по депозитам у Вас не самые высокие - всего лишь 20% (с акционными бонусами). Где еще выше? Но о таке, если бы у Вас подушка безопасности позволяла, то чего б не платить? Но ее нет, а есть лимиты на возврат (выплату) средств, а значит неплатежеспособность. А это путь только под ВА.
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 02 сер, 2022 18:47, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 18:32
newbie написав:
50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать.
А на какой счет то возвращалось тело?
На отетот -- Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування
депозитних
продуктів для фізичних осіб
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:02
Amethyst написав: Support BForward написав:
Ваша інформація не відповідає дійсності...
Ну так а як забрати депо 200К грн з каси в один день і без коміс, з якого рахунку?
Кому зателефонувати і замовити? В НБУ?
Никак. Поют, что согласно требованиям НБУ выдают только 100 тысяч. На аргумент о том, что депозитов это не касается и что при этом они нарушают договор, не реагируют.
Тут писали, что это типа зависит от отделения и его начальника, т.к. некоторым якобы выдавали больше. Но я это не подтверждаю. В Киеве не так.
И это еще, если Вам повезет и в кассе будут деньги, которые заказать заранее нельзя.
Поддержка грит, что она заявки на выдачу средств не принимает и об этом (в отличие от других банков) нужно договариваться напрямую с отделениями.
В общем банк разваливается на глазах. Может и не быстро, но депозитной и кассовой дисциплины уже нет. При этом прикрываются войной, но в других банках (не вводящих незаконные лимиты)такого нет. Ждать, когда эти лимиты опустят до 50 грн в день, мне не захотелось.
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:43
Amethyst написав: newbie написав:
50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать.
А на какой счет то возвращалось тело?
На отетот -- Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування
депозитних
продуктів для фізичних осіб
На ощадный, с него, чтобы больше выдать, перечислили на этот поточный. В итоге, с каждого выдали по 25, хотя гутарят, что с поточного могут выдавать и до 100 тысяч. Но говорить (и писать на заборе), можно что угодно, при том, что лимиты выдачи (с текущих/карточных) в размере 5-7 тысяч - это факт. Как можно при этом надеяться, что кому-то при каких-то условиях будут выдавать до 100 и более тысяч?
С поточным якобы тема такая, что с него выдают до 100 тысяч только при условии, что депо упадет именно на него. Если перевести на него деньги с другого счета, это уже не работает.
Т.о. если в депозите прописан его возврат, например, на гораздо более выгодный ощадный, то перед окончанием депо нужно его менять на поточный (по которому % нет). Это можно сделать только в отделении, а это время и деньги.
Кроме того прикол еще в том, что текушие у меня были все, которые у них есть, плюс карточный. В свое время я их брал для того, чтобы иметь возможность без комиссии за один день выводить безналом до 100 или более тысяч (хотя р2р тогда еше не было). Но со временем карточка закончилась, да я ею и не пользовался, т.к. невыгодно, а текушие, все кроме ощадного, они мне закрыли. Причем врут, что по моему заявлению, хотя я им никаких заявлений не писал.
Т.о. они уже давно готовились к тому, чтобы исключить (или усложнить) клиентам возможность возврата депозитов на текушие, с которых была бы возможна выдача без комиссии до 100 тысяч. Вроде это началось еще тогда, когда они начали ломать (усовершенствовать) свою информационную систему и СДО. Т.е. у них, возможно, уже тогда было плохо и мысль работала в этом направлении.
Здесь вишенка на торте еще и в невозможности неограниченного перечисления средств между своими счетами. Т.е. внутри банка. Если с поточного, как они грят, выдают до 100 тысяч без комиссии, то я им грил, переведите на него с ощадного, на который вернулся депо, 100 тысяч и выдайте их мне для выполнения условий депозитного договора. Но они грят, нет, Вы не можете со своего ощадного перевести на свой поточный без комиссии более 25 тысяч. Хотя в условиях обслуживания такого нет. Кроме того, где еще есть такие ограничения на переводы между своими счетами? Вроде такого даже в Дельте не было.
Востаннє редагувалось newbie
в Вів 02 сер, 2022 20:19, всього редагувалось 5 разів.
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newbie
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:50
newbie написав:
На ощадный, с него чтобы больше выдать, перечислили на этот поточный.
Нее, нуна было привязывать для возврата таки именно тек. под депо, а потом с него раскидать по 25 на сбер и др. тек-й...и вышло бы 150К/дн. Мне это еще в 9м отд-и начальница объясняла...но тогда кажись было 50+25+25 и СЭП анлим лииитал
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Amethyst
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Додано: Вів 02 сер, 2022 19:56
Support BForward написав:
...Жодних проблем з ліквідністю також не маємо, більше того, банк виконує всі економічні нормативи НБУ...
Как же так нет проблем с ликвидностью то?
Попридумывали разные лимиты на карты. Пришлось выводить на десяток карточек неделями.
Это вас НБУ обязал прикручивать краники?
Для меня банк всё. Пора запомнить уже простую истину: чем больше зажимают гайки, тем больше желание на выход у пересичных
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emeta
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Додано: Вів 02 сер, 2022 20:10
Amethyst написав: newbie написав:
На ощадный, с него чтобы больше выдать, перечислили на этот поточный.
Нее, нуна было привязывать для возврата таки именно тек. под депо, а потом с него раскидать по 25 на сбер и др. тек-й...и вышло бы 150К/дн. Мне это еще в 9м отд-и начальница объясняла...но тогда кажись было 50+25+25 и СЭП анлим лииитал
Это целесообразно делать перед окончанием депо, т.к. во время его действия % у меня ежемесячно капали на ощадный и на них начислялись еще неслабые проценты. Когда-то по ощадному было 15%, потом урезали до 7 (чистыми 6). Сейчас снова обещают 15%, но с такими возвратами уже не нужно. При этом депозиты я у них держал более 10 лет и сомнения всегда были в том, как будут отдавать, поскольку все было уж очень хитро сделано.
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