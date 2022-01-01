Додано: Вів 02 сер, 2022 19:43

Amethyst написав: newbie написав: 50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать. 50 тысяч вместо 150 Вы мне выдали. И это в день окончания депозита, в который Вы мне согласно договору должны были его отдать.

А на какой счет то возвращалось тело?

На отетот -- Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамках обслуговування

депозитних продуктів для фізичних осіб А на какой счет то возвращалось тело?На отетот -- Поточний рахунок для фізичних осіб, відкритий в рамкахпродуктів для фізичних осіб

На ощадный, с него, чтобы больше выдать, перечислили на этот поточный. В итоге, с каждого выдали по 25, хотя гутарят, что с поточного могут выдавать и до 100 тысяч. Но говорить (и писать на заборе), можно что угодно, при том, что лимиты выдачи (с текущих/карточных) в размере 5-7 тысяч - это факт. Как можно при этом надеяться, что кому-то при каких-то условиях будут выдавать до 100 и более тысяч?С поточным якобы тема такая, что с него выдают до 100 тысяч только при условии, что депо упадет именно на него. Если перевести на него деньги с другого счета, это уже не работает.Т.о. если в депозите прописан его возврат, например, на гораздо более выгодный ощадный, то перед окончанием депо нужно его менять на поточный (по которому % нет). Это можно сделать только в отделении, а это время и деньги.Кроме того прикол еще в том, что текушие у меня были все, которые у них есть, плюс карточный. В свое время я их брал для того, чтобы иметь возможность без комиссии за один день выводить безналом до 100 или более тысяч (хотя р2р тогда еше не было). Но со временем карточка закончилась, да я ею и не пользовался, т.к. невыгодно, а текушие, все кроме ощадного, они мне закрыли. Причем врут, что по моему заявлению, хотя я им никаких заявлений не писал.Т.о. они уже давно готовились к тому, чтобы исключить (или усложнить) клиентам возможность возврата депозитов на текушие, с которых была бы возможна выдача без комиссии до 100 тысяч. Вроде это началось еще тогда, когда они начали ломать (усовершенствовать) свою информационную систему и СДО. Т.е. у них, возможно, уже тогда было плохо и мысль работала в этом направлении.Здесь вишенка на торте еще и в невозможности неограниченного перечисления средств между своими счетами. Т.е. внутри банка. Если с поточного, как они грят, выдают до 100 тысяч без комиссии, то я им грил, переведите на него с ощадного, на который вернулся депо, 100 тысяч и выдайте их мне для выполнения условий депозитного договора. Но они грят, нет, Вы не можете со своего ощадного перевести на свой поточный без комиссии более 25 тысяч. Хотя в условиях обслуживания такого нет. Кроме того, где еще есть такие ограничения на переводы между своими счетами? Вроде такого даже в Дельте не было.