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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
Amethyst написав: greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44
tarasum написав: Amethyst написав: greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
Бо "наш". Діємо патриотично, так би мовити
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