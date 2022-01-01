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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

  Amethyst написав:
  greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?

В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог

Чим альянс цікавіший?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44

  tarasum написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?

В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог

Чим альянс цікавіший?

Бо "наш". Діємо патриотично, так би мовити ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 791
З нами з: 08.06.20
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  #<1 ... 209210211212
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