Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
Amethyst написав: greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
tarasum
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Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44
tarasum написав: Amethyst написав: greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
Бо "наш". Діємо патриотично, так би мовити
WallNutPen
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Додано: Сер 03 сер, 2022 06:43
акции с бонусами уже нет?
alkhimik
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Додано: Сер 03 сер, 2022 06:51
alkhimik написав:
акции с бонусами уже нет?
Є,
до кінця цього місяця по плану -
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
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Додано: Сер 03 сер, 2022 07:05
greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
Та уже не знаю, разбрасываю где попало (но не в Альянс). Хороших банков стает меньше, Форвард - не единственный кандидат на ВА. Под ноль из него забирать, наверное, не буду. Оставлю какие-то копейки, чтобы комуналь платить и счет не закрывать. Если исправится, может вернусь.
newbie
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