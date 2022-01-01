Чим альянс цікавіший?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
акции с бонусами уже нет?
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:51
Є,
до кінця цього місяця по плану -
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:05
Та уже не знаю, разбрасываю где попало (но не в Альянс). Хороших банков стает меньше, Форвард - не единственный кандидат на ВА. Под ноль из него забирать, наверное, не буду. Оставлю какие-то копейки, чтобы комуналь платить и счет не закрывать. Если исправится, может вернусь.
Дружбы у меня с ним никакой не было. Банк жесткий, ему палец в рот не клади, хотя в принципе так и надо. Одно время был передовиком в рознице. Это и прельщало в смысле надежности. Но в последние годы стал непонятным и с заметной просадкой, что, видимо, в итоге и выразилось в явной неплатежеспособности.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 03 сер, 2022 08:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:11
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