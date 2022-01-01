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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 209210211212

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40

  Amethyst написав:
  greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?

В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог

Чим альянс цікавіший?
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44

  tarasum написав:
  Amethyst написав:
  greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?

В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог

Чим альянс цікавіший?

Бо "наш". Діємо патриотично, так би мовити ;)
WallNutPen
 
Повідомлень: 794
З нами з: 08.06.20
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

акции с бонусами уже нет?
alkhimik
 
Повідомлень: 80
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 06:51

  alkhimik написав:акции с бонусами уже нет?

Є,
до кінця цього місяця по плану - https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:05

  greenozon написав:newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?

Та уже не знаю, разбрасываю где попало (но не в Альянс). Хороших банков стает меньше, Форвард - не единственный кандидат на ВА. Под ноль из него забирать, наверное, не буду. Оставлю какие-то копейки, чтобы комуналь платить и счет не закрывать. Если исправится, может вернусь.

Дружбы у меня с ним никакой не было. Банк жесткий, ему палец в рот не клади, хотя в принципе так и надо. Одно время был передовиком в рознице. Это и прельщало в смысле надежности. Но в последние годы стал непонятным и с заметной просадкой, что, видимо, в итоге и выразилось в явной неплатежеспособности.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 03 сер, 2022 08:21, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 07:11

  WallNutPen написав:Бо "наш"

Свои (и не только банки) ведут себя хуже импортных.
newbie
 
Повідомлень: 6720
З нами з: 22.06.15
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  #<1 ... 209210211212
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