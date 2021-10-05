Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:40
Amethyst написав: greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
tarasum
Повідомлень: 622
З нами з: 16.10.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 сер, 2022 22:44
tarasum написав: Amethyst написав: greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
В Альянс. Два сапога -- пара, но то наш сапог
Чим альянс цікавіший?
Бо "наш". Діємо патриотично, так би мовити
WallNutPen
Повідомлень: 796
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 217 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:43
акции с бонусами уже нет?
alkhimik
Повідомлень: 80
З нами з: 01.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 сер, 2022 06:51
alkhimik написав:
акции с бонусами уже нет?
Є,
до кінця цього місяця по плану -
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... bonus_.pdf
greenozon
Повідомлень: 13950
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1288 раз.
Профіль
1
1
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:05
greenozon написав: newbie
куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
Та уже не знаю, разбрасываю где попало (но не в Альянс). Хороших банков стает меньше, Форвард - не единственный кандидат на ВА. Под ноль из него забирать, наверное, не буду. Оставлю какие-то копейки, чтобы комуналь платить и счет не закрывать. Если исправится, может вернусь.
Дружбы у меня с ним никакой не было. Банк жесткий, ему палец в рот не клади, хотя в принципе так и надо. Одно время был передовиком в рознице. Это и прельщало в смысле надежности. Но в последние годы стал непонятным и с заметной просадкой, что, видимо, в итоге и привело к неплатежеспособности.
Востаннє редагувалось
newbie
в Сер 03 сер, 2022 14:47, всього редагувалось 3 разів.
newbie
Повідомлень: 6720
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 634 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 сер, 2022 07:11
WallNutPen написав:
Бо "наш"
Свои (и не только банки) ведут себя хуже импортных.
newbie
Повідомлень: 6720
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 634 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:09
бобик сдох? не приходят смс на перевод денег, хоть тяни хоть толкай
vitaliian
Повідомлень: 14224
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 сер, 2022 14:50
vitaliian написав:
бобик сдох? не приходят смс на перевод денег, хоть тяни хоть толкай
Интернет оплаты с подтверждением в приложении проходят.
Gost2013
Повідомлень: 221
З нами з: 15.09.16
Подякував: 27 раз.
Подякували: 17 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 сер, 2022 16:40
Не проходят интернет пополнения на карту скунса.кал центр как всегда дурака включает
korzviktor20
Повідомлень: 105
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
3966
1740697
607
529849
289
445101