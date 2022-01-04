greenozon написав:newbie куди путь-дорожку держите після 10-річної дружби із барсіком?
Та уже не знаю, разбрасываю где попало (но не в Альянс). Хороших банков стает меньше, Форвард - не единственный кандидат на ВА. Под ноль из него забирать, наверное, не буду. Оставлю какие-то копейки, чтобы комуналь платить и счет не закрывать. Если исправится, может вернусь.
Дружбы у меня с ним никакой не было. Банк жесткий, ему палец в рот не клади, хотя в принципе так и надо. Одно время был передовиком в рознице. Это и прельщало в смысле надежности. Но в последние годы стал непонятным и с заметной просадкой, что, видимо, в итоге и привело к неплатежеспособности.
Востаннє редагувалось newbie в Сер 03 сер, 2022 14:47, всього редагувалось 3 разів.
Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти. Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%. Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію? І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?