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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:15

  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 7000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 05 сер, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:33

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 6000 грн.на добу на одну картку іншого банку.

Якщо тягнути чужим додатком - лимит 7000 з кожної картки форварда на день
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:35

WallNutPen завжди плутаю їх, 6к то на штовхання.
lloydbanksua
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