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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:15
_PORT_UA написав:
Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?
Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 7000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в П'ят 05 сер, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:33
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?
Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 6000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Якщо тягнути чужим додатком - лимит 7000 з кожної картки форварда на день
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:35
WallNutPen завжди плутаю їх, 6к то на штовхання.
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