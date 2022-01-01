RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:15

  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 7000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 05 сер, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:33

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 6000 грн.на добу на одну картку іншого банку.

Якщо тягнути чужим додатком - лимит 7000 з кожної картки форварда на день
WallNutPen
 
Повідомлень: 820
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:35

WallNutPen завжди плутаю їх, 6к то на штовхання.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 04:57

  ScaryBee написав:
  Amethyst написав:
  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?

а "Ко Ко" пробували?

Anonymous

Кто этот идиотизм придумал? Когда уже рукожопым инициативщикам начнут руки рубить? Почти та же проблема, только еще больше непонятная.
В семье у всех есть Депозитка, Коко дебет и пенсионная. У меня еще Банк в кармане Голд (БвК) и Авторская карта. Именная на всех только моя БвК. В итоге при попытке р2р из Sense на карту Альфа-банка ни по одной карте домашних не запрашивается имя на карте. У меня - по ВСЕМ картам, кроме пенсионной. Что это за бред?
Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.
Возникает два классических вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"
Чья "работа": Форварда или Альфа-банка? Или еще кого?
candidat
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 05:33

А у меня при попытке тянуть сэнсом с карт форварда ещё более странная ситуация. В последнее время стал замечать что с пенсионки перестало тянуть. В сенсе вылазит что-то пошло не так и все. При этом от форварда не было никаких сообщений. То есть типа запрос от альфы не приходил. При попытке тянуть моней все ок. Ну я подумал что может превысил какой-то лимит МС в альфе - такое когда-то давно у меня было именно в альфе и тогда мне представитель банка объясняла что есть месячные лимиты на тягание с карт в месяц. Кажется это было 150к. После его достижения с этой карты потянуть в этом банке невозможно. В общем так получилось что я какое-то время с пенсионки альфой не тягал а вот вчера понадобилось опять. Потянул - ошибка альфы но на этот раз от форварда прилетает пуш - обратитесь в банк. Да ну нафиг думаю, потяну с КоКо-дебет. Дебетку тоже МС - То же самое - ошибка в альфе и пуш обратитесь в банк. Делать нечего звоню. Долго выясняют что не так после чего сообщают - в из системе сообщение "не правильно введен СиВиВи". Два раза? По разным картам? Да не может такого быть! Ладно думаю повторю процедуру, но более внимательно. Пенсионка - тот же отлуп, КоКо-дебеМС - отлуп, КоКо-ДебетВиза - оплата прошла успешно. Я аж опешил. Как так? Для чистоты эксперимента - звоню знакомой - прошу ее потянуть альфой со своей пенсионки и со своей КоКо-дебетки какую-то сумму. Дебетки все МС, дебетку у нее виза, мастера нет. Через какое-то время сообщает результат - с дебетки все прошла, с пенсионки пришло сообщение - обратитесь в банк. Ну и чтобы закончить эксперимент тяну моней с пенсионки, потом с КоКо-дебетМС - оба платежа успешны. И вот теперь даже не знаю в какую сторону мне думать. Что это за хрень. С одной стороны тот факт что альфа не особо тянула у меня с пенсионки и раньше - может свидетельствовать что проблема на стороне альфы. Просто сейчас их рукожопые айтишники что-то пофиксил, но в итоге в банк эмитент уходит искаженный СиВиВи по мастера от форварда. Но зачем это альфе? С другой стороны может скунс что-то попытался поставить заградительные? Но почему только на альфу. Уверен с мони у них тянут не меньше. Или это чисто на мне и моей знакомой так звёзды сошлись? В общем мистика какая-то.
WallNutPen
 
Повідомлень: 820
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 210211212213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
РВС Банк 1 ... 14, 15, 16
greenozon » Вів 04 січ, 2022 23:27
153 242430
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 19:39
wolt450
ОТП БАНК 1 ... 16, 17, 18
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
174 102558
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 18:57
cohan
Альфа-Банк 1 ... 402, 403, 404
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4035 1748610
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 18:51
копейка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.