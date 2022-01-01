|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:15
_PORT_UA написав:
Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?
Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 7000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua
в П'ят 05 сер, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1138
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:33
lloydbanksua написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?
Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 6000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Якщо тягнути чужим додатком - лимит 7000 з кожної картки форварда на день
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 820
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:35
WallNutPen завжди плутаю їх, 6к то на штовхання.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1138
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 04:57
ScaryBee написав: Amethyst написав: KVV написав:
При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?
а "Ко Ко" пробували?
Anonymous
Кто этот идиотизм придумал? Когда уже рукожопым инициативщикам начнут руки рубить? Почти та же проблема, только еще больше непонятная.
В семье у всех есть Депозитка, Коко дебет и пенсионная. У меня еще Банк в кармане Голд (БвК) и Авторская карта. Именная на всех только моя БвК. В итоге при попытке р2р из Sense на карту Альфа-банка ни по одной карте домашних не запрашивается имя на карте. У меня - по ВСЕМ картам, кроме пенсионной. Что это за бред?
Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.
Возникает два классических вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"
Чья "работа": Форварда или Альфа-банка? Или еще кого?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 сер, 2022 05:33
А у меня при попытке тянуть сэнсом с карт форварда ещё более странная ситуация. В последнее время стал замечать что с пенсионки перестало тянуть. В сенсе вылазит что-то пошло не так и все. При этом от форварда не было никаких сообщений. То есть типа запрос от альфы не приходил. При попытке тянуть моней все ок. Ну я подумал что может превысил какой-то лимит МС в альфе - такое когда-то давно у меня было именно в альфе и тогда мне представитель банка объясняла что есть месячные лимиты на тягание с карт в месяц. Кажется это было 150к. После его достижения с этой карты потянуть в этом банке невозможно. В общем так получилось что я какое-то время с пенсионки альфой не тягал а вот вчера понадобилось опять. Потянул - ошибка альфы но на этот раз от форварда прилетает пуш - обратитесь в банк. Да ну нафиг думаю, потяну с КоКо-дебет. Дебетку тоже МС - То же самое - ошибка в альфе и пуш обратитесь в банк. Делать нечего звоню. Долго выясняют что не так после чего сообщают - в из системе сообщение "не правильно введен СиВиВи". Два раза? По разным картам? Да не может такого быть! Ладно думаю повторю процедуру, но более внимательно. Пенсионка - тот же отлуп, КоКо-дебеМС - отлуп, КоКо-ДебетВиза - оплата прошла успешно. Я аж опешил. Как так? Для чистоты эксперимента - звоню знакомой - прошу ее потянуть альфой со своей пенсионки и со своей КоКо-дебетки какую-то сумму. Дебетки все МС, дебетку у нее виза, мастера нет. Через какое-то время сообщает результат - с дебетки все прошла, с пенсионки пришло сообщение - обратитесь в банк. Ну и чтобы закончить эксперимент тяну моней с пенсионки, потом с КоКо-дебетМС - оба платежа успешны. И вот теперь даже не знаю в какую сторону мне думать. Что это за хрень. С одной стороны тот факт что альфа не особо тянула у меня с пенсионки и раньше - может свидетельствовать что проблема на стороне альфы. Просто сейчас их рукожопые айтишники что-то пофиксил, но в итоге в банк эмитент уходит искаженный СиВиВи по мастера от форварда. Но зачем это альфе? С другой стороны может скунс что-то попытался поставить заградительные? Но почему только на альфу. Уверен с мони у них тянут не меньше. Или это чисто на мне и моей знакомой так звёзды сошлись? В общем мистика какая-то.
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 820
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 223 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|153
|242430
|
|
|174
|102558
|
П'ят 05 сер, 2022 18:57
cohan
|
|4035
|1748613
|
|