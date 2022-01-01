Додано: Суб 06 сер, 2022 05:33

А у меня при попытке тянуть сэнсом с карт форварда ещё более странная ситуация. В последнее время стал замечать что с пенсионки перестало тянуть. В сенсе вылазит что-то пошло не так и все. При этом от форварда не было никаких сообщений. То есть типа запрос от альфы не приходил. При попытке тянуть моней все ок. Ну я подумал что может превысил какой-то лимит МС в альфе - такое когда-то давно у меня было именно в альфе и тогда мне представитель банка объясняла что есть месячные лимиты на тягание с карт в месяц. Кажется это было 150к. После его достижения с этой карты потянуть в этом банке невозможно. В общем так получилось что я какое-то время с пенсионки альфой не тягал а вот вчера понадобилось опять. Потянул - ошибка альфы но на этот раз от форварда прилетает пуш - обратитесь в банк. Да ну нафиг думаю, потяну с КоКо-дебет. Дебетку тоже МС - То же самое - ошибка в альфе и пуш обратитесь в банк. Делать нечего звоню. Долго выясняют что не так после чего сообщают - в из системе сообщение "не правильно введен СиВиВи". Два раза? По разным картам? Да не может такого быть! Ладно думаю повторю процедуру, но более внимательно. Пенсионка - тот же отлуп, КоКо-дебеМС - отлуп, КоКо-ДебетВиза - оплата прошла успешно. Я аж опешил. Как так? Для чистоты эксперимента - звоню знакомой - прошу ее потянуть альфой со своей пенсионки и со своей КоКо-дебетки какую-то сумму. Дебетки все МС, дебетку у нее виза, мастера нет. Через какое-то время сообщает результат - с дебетки все прошла, с пенсионки пришло сообщение - обратитесь в банк. Ну и чтобы закончить эксперимент тяну моней с пенсионки, потом с КоКо-дебетМС - оба платежа успешны. И вот теперь даже не знаю в какую сторону мне думать. Что это за хрень. С одной стороны тот факт что альфа не особо тянула у меня с пенсионки и раньше - может свидетельствовать что проблема на стороне альфы. Просто сейчас их рукожопые айтишники что-то пофиксил, но в итоге в банк эмитент уходит искаженный СиВиВи по мастера от форварда. Но зачем это альфе? С другой стороны может скунс что-то попытался поставить заградительные? Но почему только на альфу. Уверен с мони у них тянут не меньше. Или это чисто на мне и моей знакомой так звёзды сошлись? В общем мистика какая-то.