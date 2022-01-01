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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 210211212213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:15

  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 7000 грн.на добу на одну картку іншого банку.
Востаннє редагувалось lloydbanksua в П'ят 05 сер, 2022 09:36, всього редагувалось 1 раз.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:33

  lloydbanksua написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Якщо буде можливість, то можете трохи прояснити деякі моменти.
Підвищені ставки по депозитам в гривні діють,якщо відкрити у відділенні за допомогою якогось Ощадного рахунку? А так через інет банк на 3 місяці лише 11,15%.
Якщо тягнути зі стороннього додатку іншого банку кошти з карти Форвард, то й так само Форвард не стягує додаткову комісію?
І підкажіть на добу скільки коштів я можу вивести з карти Форвард на інші карти?

Підвищені відсотки по депозиту дають при відкритті рахунків поточний +/++/+++. Ощадний - окремий поточний рахунок с 15% на залишок (на даний момент). Додаткової комісії немає, якщо тягнути з картки, ліміт 6000 грн.на добу на одну картку іншого банку.

Якщо тягнути чужим додатком - лимит 7000 з кожної картки форварда на день
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:35

WallNutPen завжди плутаю їх, 6к то на штовхання.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 04:57

  ScaryBee написав:
  Amethyst написав:
  KVV написав:При оплаті в інеті Коко дебеткою просить вказати ім'я на картці. ні ім'я, ні прізвище не підходить -"не дійсне ім'я на картці"
що туди писати?

а "Ко Ко" пробували?

Anonymous

Кто этот идиотизм придумал? Когда уже рукожопым инициативщикам начнут руки рубить? Почти та же проблема, только еще больше непонятная.
В семье у всех есть Депозитка, Коко дебет и пенсионная. У меня еще Банк в кармане Голд (БвК) и Авторская карта. Именная на всех только моя БвК. В итоге при попытке р2р из Sense на карту Альфа-банка ни по одной карте домашних не запрашивается имя на карте. У меня - по ВСЕМ картам, кроме пенсионной. Что это за бред?
Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.
Возникает два классических вопроса: "Кто виноват?" и "Что делать?"
Чья "работа": Форварда или Альфа-банка? Или еще кого?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 05:33

А у меня при попытке тянуть сэнсом с карт форварда ещё более странная ситуация. В последнее время стал замечать что с пенсионки перестало тянуть. В сенсе вылазит что-то пошло не так и все. При этом от форварда не было никаких сообщений. То есть типа запрос от альфы не приходил. При попытке тянуть моней все ок. Ну я подумал что может превысил какой-то лимит МС в альфе - такое когда-то давно у меня было именно в альфе и тогда мне представитель банка объясняла что есть месячные лимиты на тягание с карт в месяц. Кажется это было 150к. После его достижения с этой карты потянуть в этом банке невозможно. В общем так получилось что я какое-то время с пенсионки альфой не тягал а вот вчера понадобилось опять. Потянул - ошибка альфы но на этот раз от форварда прилетает пуш - обратитесь в банк. Да ну нафиг думаю, потяну с КоКо-дебет. Дебетку тоже МС - То же самое - ошибка в альфе и пуш обратитесь в банк. Делать нечего звоню. Долго выясняют что не так после чего сообщают - в из системе сообщение "не правильно введен СиВиВи". Два раза? По разным картам? Да не может такого быть! Ладно думаю повторю процедуру, но более внимательно. Пенсионка - тот же отлуп, КоКо-дебеМС - отлуп, КоКо-ДебетВиза - оплата прошла успешно. Я аж опешил. Как так? Для чистоты эксперимента - звоню знакомой - прошу ее потянуть альфой со своей пенсионки и со своей КоКо-дебетки какую-то сумму. Дебетки все МС, дебетку у нее виза, мастера нет. Через какое-то время сообщает результат - с дебетки все прошла, с пенсионки пришло сообщение - обратитесь в банк. Ну и чтобы закончить эксперимент тяну моней с пенсионки, потом с КоКо-дебетМС - оба платежа успешны. И вот теперь даже не знаю в какую сторону мне думать. Что это за хрень. С одной стороны тот факт что альфа не особо тянула у меня с пенсионки и раньше - может свидетельствовать что проблема на стороне альфы. Просто сейчас их рукожопые айтишники что-то пофиксил, но в итоге в банк эмитент уходит искаженный СиВиВи по мастера от форварда. Но зачем это альфе? С другой стороны может скунс что-то попытался поставить заградительные? Но почему только на альфу. Уверен с мони у них тянут не меньше. Или это чисто на мне и моей знакомой так звёзды сошлись? В общем мистика какая-то.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:30

Я про глюки в скунсе писал еще в среду.Никто как то отреагировал.дебетная карта и изи пей коко бренд пополняются с десятого раза.Причем с разных источников, пишет "ошибка" и все.что то там у них не то происходит
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 07:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

WallNutPen написав: Но зачем это альфе? С другой стороны может скунс что-то попытался поставить заградительные? Но почему только на альфу. Уверен с мони у них тянут не меньше. Или это чисто на мне и моей знакомой так звёзды сошлись? В общем мистика какая-то.


По одной пенсионке так же с альфы не тянет на разных клиентов. Мабуть именно альфа куда-то занесла ту карту и блокирует. Когда-то ещё была карта Конкорда с такой же историей.
Aps
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