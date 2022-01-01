як на мене - вичерпались якісь ресурси на сервері банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:58
ORA-01688: unable to extend table BONE.SEC_AUDIT partition SYS_P47286 by 8192 in tablespace USERS
ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 273
ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 830
ORA-06512: at "BONE.AUTH_MGR", line 180
ORA-06512: at line 1
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