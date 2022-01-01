Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36
Залишу для історії
як на мене - вичерпались якісь ресурси на сервері банку
greenozon
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Додано: Нед 07 сер, 2022 10:58
ORA-01688: unable to extend table BONE.SEC_AUDIT partition SYS_P47286 by 8192 in tablespace USERS
ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 273 ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 830 ORA-06512: at "BONE.AUTH_MGR", line 180 ORA-06512: at line 1
mustbe
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Додано: Нед 07 сер, 2022 11:28
Попустило скунса, дышит
mustbe
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Додано: Нед 07 сер, 2022 19:40
mustbe написав:
Попустило скунса, дышит
По нынешним временам это уже немало...
nord
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:36
Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.
Ненадолго их 200%-х стараний хватило.
newbie
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Додано: Пон 08 сер, 2022 09:40
mustbe написав:
Попустило скунса, дышит
Что с того что дышит, если денег у него нет? Пора на выход.
newbie
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Додано: Пон 08 сер, 2022 10:31
newbie написав:
Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.
Ненадолго их 200%-х стараний хватило.
7000 ушло с сберегательного СЭПом утром сегодня
cohan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 11:17
cohan написав: newbie написав:
Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.
Ненадолго их 200%-х стараний хватило.
7000 ушло с сберегательного СЭПом утром сегодня
Как оно могло уйти, если там был лимит 5000? Может то с карты? Я перебирал с 5000, не пропускало пока не дошел до 2000. Причем и для сберегательного и для просто текущего.
Может это только для меня? Или изменили после того, как Вы отправили.
newbie
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Нед 07 сер, 2022 21:44 cohan