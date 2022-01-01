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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:36

Залишу для історії
як на мене - вичерпались якісь ресурси на сервері банку

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 10:58

ORA-01688: unable to extend table BONE.SEC_AUDIT partition SYS_P47286 by 8192 in tablespace USERS
ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 273
ORA-06512: at "BONE.SEC_MGR", line 830
ORA-06512: at "BONE.AUTH_MGR", line 180
ORA-06512: at line 1
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 11:28

Попустило скунса, дышит
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 сер, 2022 19:40

  mustbe написав:Попустило скунса, дышит

По нынешним временам это уже немало... :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:36

Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.

Ненадолго их 200%-х стараний хватило.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:40

  mustbe написав:Попустило скунса, дышит

Что с того что дышит, если денег у него нет? Пора на выход.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 10:31

  newbie написав:Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.

Ненадолго их 200%-х стараний хватило.


7000 ушло с сберегательного СЭПом утром сегодня
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 11:17

  cohan написав:
  newbie написав:Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.

Ненадолго их 200%-х стараний хватило.


7000 ушло с сберегательного СЭПом утром сегодня

Как оно могло уйти, если там был лимит 5000? Может то с карты? Я перебирал с 5000, не пропускало пока не дошел до 2000. Причем и для сберегательного и для просто текущего.

Может это только для меня? Или изменили после того, как Вы отправили.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 15:12

  newbie написав:
  cohan написав:
  newbie написав:Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.

Ненадолго их 200%-х стараний хватило.


7000 ушло с сберегательного СЭПом утром сегодня

Как оно могло уйти, если там был лимит 5000? Может то с карты? Я перебирал с 5000, не пропускало пока не дошел до 2000. Причем и для сберегательного и для просто текущего.

Может это только для меня? Или изменили после того, как Вы отправили.


сколько себя помню 5000 никогда не было, было 3 кажется и по 1 на карту в феврале - апреле, а семерочкой оперирую с июля, почти каждый день в разные стороны

вас прижали, пытайте за что, наверно пропиской не вышли или еще как
cohan
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