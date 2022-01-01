|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:38
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 17:01
Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2843
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
1
7
Додано: Пон 08 сер, 2022 17:20
Amethyst написав: Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
СЭПом.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 913
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35
Порт написав: Amethyst написав: Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
СЭПом.
Ааа, ну норм.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2843
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4087
|1759045
|
|
|269
|173961
|
|
|179
|104268
|
Нед 07 сер, 2022 21:44
cohan
|