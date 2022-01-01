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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 сер, 2022 16:38
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
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Порт
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:01
Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
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Amethyst
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7
Додано: Пон 08 сер, 2022 17:20
Amethyst написав: Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
СЭПом.
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Порт
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- З нами з: 03.01.10
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Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35
Порт написав: Amethyst написав: Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
СЭПом.
Ааа, ну норм.
-
Amethyst
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- Подякували: 525 раз.
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Додано: Пон 08 сер, 2022 19:35
Порт написав: Amethyst написав: Порт написав:
Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
А пришло куда/када/как?
СЭПом.
СЭП пару часов на Лаваль
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cohan
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Додано: Пон 08 сер, 2022 20:36
Утром отправлял 2 по 7 и 2 по 5 сепом, все в аккорд быстро зашло, с другого аккаунта в два раза меньше - все дошло быстро
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Інкогніто
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