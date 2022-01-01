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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:38

Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
Порт
 
Повідомлень: 913
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:01

  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 05.05.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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1
7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:20

  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.
Порт
 
Повідомлень: 913
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35

  Порт написав:
  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.

Ааа, ну норм.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2843
З нами з: 05.05.21
Подякував: 173 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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1
7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:35

  Порт написав:
  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.


СЭП пару часов на Лаваль
cohan
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Повідомлень: 4310
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 347 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром отправлял 2 по 7 и 2 по 5 сепом, все в аккорд быстро зашло, с другого аккаунта в два раза меньше - все дошло быстро
Інкогніто
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Повідомлень: 1277
З нами з: 04.09.10
Подякував: 134 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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