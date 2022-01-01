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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 16:38

Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.
Порт
 
Повідомлень: 913
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:01

  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?
Amethyst
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Повідомлень: 2849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 174 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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1
7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:20

  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.
Порт
 
Повідомлень: 913
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 17:35

  Порт написав:
  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.

Ааа, ну норм.
Amethyst
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Повідомлень: 2849
З нами з: 05.05.21
Подякував: 174 раз.
Подякували: 525 раз.
 
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7
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 19:35

  Порт написав:
  Amethyst написав:
  Порт написав:Сегодня с текущего ушло 7000 довольно быстро.

А пришло куда/када/как?

СЭПом.


СЭП пару часов на Лаваль
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 20:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

Утром отправлял 2 по 7 и 2 по 5 сепом, все в аккорд быстро зашло, с другого аккаунта в два раза меньше - все дошло быстро
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:23

  Інкогніто написав:Утром отправлял 2 по 7 и 2 по 5 сепом, все в аккорд быстро зашло, с другого аккаунта в два раза меньше - все дошло быстро


опача!мне второй рыз 7 не дает, это с одного счета по 7к можно?
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 10:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

cohan написав:
  Інкогніто написав:Утром отправлял 2 по 7 и 2 по 5 сепом, все в аккорд быстро зашло, с другого аккаунта в два раза меньше - все дошло быстро


опача!мне второй рыз 7 не дает, это с одного счета по 7к можно?
Все с разных счетов
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:04

Тягнув зранку 5к з Альфи, більше Альфа не выпустила, потім відправив значно більшу суму СЕПом. Вже прийшли, в виписці є, але не дає закинути на Ощадний, закинув тільки перші 5к. Має пройти якийсь час, щоб СЕП "переварився" чи що?
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Striker написав:Тягнув зранку 5к з Альфи, більше Альфа не выпустила, потім відправив значно більшу суму СЕПом. Вже прийшли, в виписці є, але не дає закинути на Ощадний, закинув тільки перші 5к. Має пройти якийсь час, щоб СЕП "переварився" чи що?
Так .
Zochan
 
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