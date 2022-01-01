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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:24
відновили КоКоКеш
Додано: Вів 09 сер, 2022 13:29
Основні параметри продукту «КОКО КЕШ»:
сума кредиту: 2 000- 30 000
термін: 6-12 місяців
реальна річна процентна ставка: від 112% .
Дешевше з кредитки зняти.
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