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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:24

відновили КоКоКеш
https://www.forward-bank.com/press-cent ... h-klintiv/
greenozon
 
Повідомлень: 13996
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
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1
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2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:29

  greenozon написав:відновили КоКоКеш
https://www.forward-bank.com/press-cent ... h-klintiv/

Основні параметри продукту «КОКО КЕШ»:

сума кредиту: 2 000- 30 000
термін: 6-12 місяців
реальна річна процентна ставка: від 112% :lol:.

Дешевше з кредитки зняти.
Striker
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3480 раз.
Подякували: 5784 раз.
 
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19
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:43

Ломбард во всей красе..от 112%..)(
korzviktor20
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Повідомлень: 107
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:48

  candidat написав:Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.

спробуйте ще UNEMBOSSED
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:12

кредитки

Подскажите, кредитки Форварда уже работают? Дают платить? Какие лимиты?
Sergion
 
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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greenozon

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