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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 12:24
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greenozon
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Додано: Вів 09 сер, 2022 13:29
Основні параметри продукту «КОКО КЕШ»:
сума кредиту: 2 000- 30 000
термін: 6-12 місяців
реальна річна процентна ставка: від 112%
.
Дешевше з кредитки зняти.
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Striker
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:43
Ломбард во всей красе..от 112%..)(
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korzviktor20
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:48
candidat написав:
Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.
спробуйте ще UNEMBOSSED
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KVV
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:12
Подскажите, кредитки Форварда уже работают? Дают платить? Какие лимиты?
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Sergion
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