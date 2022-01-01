RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 213214215216

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 12:24

відновили КоКоКеш
https://www.forward-bank.com/press-cent ... h-klintiv/
greenozon
 
Повідомлень: 13996
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1294 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 13:29

  greenozon написав:відновили КоКоКеш
https://www.forward-bank.com/press-cent ... h-klintiv/

Основні параметри продукту «КОКО КЕШ»:

сума кредиту: 2 000- 30 000
термін: 6-12 місяців
реальна річна процентна ставка: від 112% :lol:.

Дешевше з кредитки зняти.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3480 раз.
Подякували: 5784 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:43

Ломбард во всей красе..от 112%..)(
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 107
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 14:48

  candidat написав:Само собой, перевод с БвК с введением имени проходит. Но по остальным картам ни имя с БвК, ни Anonymous не подходит.

спробуйте ще UNEMBOSSED
KVV
 
Повідомлень: 1117
З нами з: 29.11.18
Подякував: 46 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:12

кредитки

Подскажите, кредитки Форварда уже работают? Дают платить? Какие лимиты?
Sergion
 
Повідомлень: 612
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

несколько дней назад пришло сообщение, что лимит будет разблокирован, о чем будет сообщено дополнительно. Но пока никаких сообщений об этом не приходило.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1440
З нами з: 30.08.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:39

Кащей
Куда пришло?
Vorlon
 
Повідомлень: 10317
З нами з: 14.06.13
Подякував: 484 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 17:47

  Vorlon написав:Кащей
Куда пришло?

Тоже не видел именно сообщений. Но был на прошлой неделе обзвон робобабы, которая сообщала, что на днях банк якобы включит лимиты вновь и просила подтвердить согласие нажатием "единицы"
WallNutPen
 
Повідомлень: 835
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 213214215216
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, IDAN, ramaz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 408, 409, 410
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4098 1762572
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 18:16
Howl
Банк Січ 1 ... 9, 10, 11
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:09
102 28695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 18:04
Evgeny
ОТП БАНК 1 ... 18, 19, 20
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
191 105614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 17:10
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4099)
09.08.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.