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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:58

  1finanсier написав:Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати

https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.
Востаннє редагувалось vollena71 в Вів 09 сер, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:59

А мне никто не звонил :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:10

  Vorlon написав:А мне никто не звонил :(

Аналогично.
nord
 
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