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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:58
https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
1finanсier написав:
Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.
Востаннє редагувалось vollena71
в Вів 09 сер, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:59
А мне никто не звонил
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Vorlon
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:10
Vorlon написав:
А мне никто не звонил
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