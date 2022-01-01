|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:58
https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
1finanсier написав:
Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.
Востаннє редагувалось vollena71
в Вів 09 сер, 2022 21:00, всього редагувалось 1 раз.
-
vollena71
-
-
- Повідомлень: 2727
- З нами з: 18.09.13
- Подякував: 525 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:59
А мне никто не звонил
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 10319
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:10
Vorlon написав:
А мне никто не звонил
Аналогично.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 05:33
vollena71 написав:
https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
1finanсier написав:
Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.
Дякую! І плюс в карму )
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 463
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 151 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:03
[quote="5471233:newbie"]Банк фсьо? С текущих дает вывести уже только 2000 грн, причем в новостях такого нет.
По сравнению с банком Сич тут еще терпимо. Вот Сич уже фсьо.
..
-
nord
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:27
с коко кард удалось пульнуть 5к на моно
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14357
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2065 раз.
- Подякували: 2910 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:30
vitaliian недолив у вас , можно било и 6к
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5225
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:30
vitaliian написав:
с коко кард удалось пульнуть 5к на моно
А чо не 6К?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2859
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 175 раз.
- Подякували: 525 раз.
-
- Профіль
-
1
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4111
|1764852
|
|
|138
|32042
|
|
|35
|22747
|
Сер 10 сер, 2022 08:06
nord
|