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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 18:43
vollena71 написав:
https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
1finanсier написав:
Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.
Не совсем так! Коко дебит свыше 3кгр в чужих банкоматах - %
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