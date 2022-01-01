Додано: Чет 11 сер, 2022 10:04

cohan написав: он же на свои гуляет, никакого рефинанса он же на свои гуляет, никакого рефинанса

Какие свои? Те, что собирает у народа под 20% годовых? Так это путь под ВА.А рефинанс, ему, видимо не дали. Его раньше брали все, даже кому не нужен, как дешевые ресурсы. Сич вздумала не вернуть или обмануть НБУ. За такую наглость он ее и закрыл со всякими негативными формулировками (неэффективная бизнес-модель, плохое управление и т.д.). Но тогда, когда давали, куда смотрели? А к Форварду, видимо, доверия не было, поэтому у него другая ситуация.Но пока вроде жив, за 10 дней я из него свой депо вытянул. Сейчас опять вернули лимит 5000 с текущего счета. 2000 только один день было и то, возможно, потому, что в понедельник они платежи за выходные проводили и 5000, выведенные в субботу, как то на это повлияли.