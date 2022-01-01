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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 18:43

  vollena71 написав:
  1finanсier написав:Шановні, нагадайте будь ласка про обмеження на денне зняття готівки з карток та переказів І де взагалі можна про це почитати

https://forward-bank.com/press-center/n ... k-forward/
Ліміт на зняття готівки у банкоматі або касах банку - 7000 грн на добу на території України та в межах 12,5 тис. грн на кожні 7 календарних днів з усіх рахунків клієнта, відкритих у банку за кордоном.

Не совсем так! Коко дебит свыше 3кгр в чужих банкоматах - %
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:46

Видихаємо, форварда нема в списку наступних кандидатів на ВА,
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:05

  Goodman написав:Видихаємо, форварда нема в списку наступних кандидатів на ВА,

он же на свои гуляет, никакого рефинанса, если и пойдет под ВА то только по флотской теме :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:53

  THB написав:Коко дебит свыше 3кгр в чужих банкоматах - %

В чужих банкоматах могут и до 100 грн уменьшить. Это ж не Форвард решает, а другие банки, если будут бояться, что он им не вернет. Так что 3 штуки это еще ничего.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:55

  Goodman написав:Видихаємо, форварда нема в списку наступних кандидатів на ВА,

Почему? Он давно кандидат, т.к. неплатежеспособен и не выполняет свои обязательства.
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 сер, 2022 10:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:04

  cohan написав:он же на свои гуляет, никакого рефинанса

Какие свои? Те, что собирает у народа под 20% годовых? Так это путь под ВА.

А рефинанс, ему, видимо не дали. Его раньше брали все, даже кому не нужен, как дешевые ресурсы. Сич вздумала не вернуть или обмануть НБУ. За такую наглость он ее и закрыл со всякими негативными формулировками (неэффективная бизнес-модель, плохое управление и т.д.). Но тогда, когда давали, куда смотрели? А к Форварду, видимо, доверия не было, поэтому у него другая ситуация.

Но пока вроде жив, за 10 дней я из него свой депо вытянул. Сейчас опять вернули лимит 5000 с текущего счета. 2000 только один день было и то, возможно, потому, что в понедельник они платежи за выходные проводили и 5000, выведенные в субботу, как то на это повлияли.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:16

Недавно звонили и предлагали опять разместить депо, несмотря на то, что предыдущий невозвращенный я от них требовал отобразить на внебалансовом 9806 и обещал сообщить об их неплатежеспособности в НБУ. В общем правая рука не знает, что делает левая. Но ничего, пусть шебуршатся.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пишуть що розблокували кредлім. Не тестив та поки що планую :)
chipmunk
 
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