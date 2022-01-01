cohan написав:он же на свои гуляет, никакого рефинанса
Какие свои? Те, что собирает у народа под 20% годовых? Так это путь под ВА.
А рефинанс, ему, видимо не дали. Его раньше брали все, даже кому не нужен, как дешевые ресурсы. Сич вздумала не вернуть или обмануть НБУ. За такую наглость он ее и закрыл со всякими негативными формулировками (неэффективная бизнес-модель, плохое управление и т.д.). Но тогда, когда давали, куда смотрели? А к Форварду, видимо, доверия не было, поэтому у него другая ситуация.
Но пока вроде жив, за 10 дней я из него свой депо вытянул. Сейчас опять вернули лимит 5000 с текущего счета. 2000 только один день было и то, возможно, потому, что в понедельник они платежи за выходные проводили и 5000, выведенные в субботу, как то на это повлияли.
Недавно звонили и предлагали опять разместить депо, несмотря на то, что предыдущий невозвращенный я от них требовал отобразить на внебалансовом 9806 и обещал сообщить об их неплатежеспособности в НБУ. В общем правая рука не знает, что делает левая. Но ничего, пусть шебуршатся.