Додано: Чет 11 сер, 2022 16:19

cohan написав: Вам лимиты так и не подняли? Вам лимиты так и не подняли?

Подняли, может их не снижали, т.к. в понедельник возможно учли, что я и в выходные выводил. И 2 тысячи, которые дали, это может быть разница между 7 и 5. Хотя лимита 7 тысяч у меня нет, т.к. все счета текушие, а карточного нет. При этом деньги всегда выводились на карточный счет другого банка (может из-за этого посчитали, что 7). В общем непонятно, что это у них было, но я уже все, что хотел, вывел.15% по ощадному, это конечно хорошо, но непривычно, т.к. такого больше ни у кого нет. Поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке, его кусочек, привязанный на веревочке (остаток денег на этом счету) должен быть настолько маленьким, чтобы его можно было быстро (за 1, максимум 2 дня) вытянуть до того, как они захлопнут крышку. В обшем вечная проблема рисковиков - борьба жадности с трусостью 😂