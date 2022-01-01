cohan написав:он же на свои гуляет, никакого рефинанса
Какие свои? Те, что собирает у народа под 20% годовых? Так это путь под ВА.
нарид пидиждьот а вот НБУ не ждет, нещасливий Сич тому пример
Вам лимиты так и не подняли? у меня так вижу 20ка на ИНН (ну может по 7ке с карты) на СЭП, и хз сколько с карты, 24 6ками заслал, больше не нужно пока что так что кроме неудобств с дроблениями переводов на 15% на свободные жить можно
Подняли, может их не снижали, т.к. в понедельник возможно учли, что я и в выходные выводил. И 2 тысячи, которые дали, это может быть разница между 7 и 5. Хотя лимита 7 тысяч у меня нет, т.к. все счета текушие, а карточного нет. При этом деньги всегда выводились на карточный счет другого банка (может из-за этого посчитали, что 7). В общем непонятно, что это у них было, но я уже все, что хотел, вывел.
15% по ощадному, это конечно хорошо, но непривычно, т.к. такого больше ни у кого нет. Поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке, его кусочек, привязанный на веревочке (остаток денег на этом счету) должен быть настолько маленьким, чтобы его можно было быстро (за 1, максимум 2 дня) вытянуть до того, как они захлопнут крышку. В обшем вечная проблема рисковиков - борьба жадности с трусостью 😂
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 сер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
0,738% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1», 1,900% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +», 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++», 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
korzviktor20 написав:По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
зачем отделение? При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса. Глюки? У кого из банков их нет? О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.