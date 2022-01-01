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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:00

  newbie написав:
  cohan написав:он же на свои гуляет, никакого рефинанса

Какие свои? Те, что собирает у народа под 20% годовых? Так это путь под ВА.


нарид пидиждьот
а вот НБУ не ждет, нещасливий Сич тому пример

Вам лимиты так и не подняли? у меня так вижу 20ка на ИНН (ну может по 7ке с карты) на СЭП, и хз сколько с карты, 24 6ками заслал, больше не нужно пока что
так что кроме неудобств с дроблениями переводов на 15% на свободные жить можно
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:19

  cohan написав:Вам лимиты так и не подняли?

Подняли, может их не снижали, т.к. в понедельник возможно учли, что я и в выходные выводил. И 2 тысячи, которые дали, это может быть разница между 7 и 5. Хотя лимита 7 тысяч у меня нет, т.к. все счета текушие, а карточного нет. При этом деньги всегда выводились на карточный счет другого банка (может из-за этого посчитали, что 7). В общем непонятно, что это у них было, но я уже все, что хотел, вывел.

15% по ощадному, это конечно хорошо, но непривычно, т.к. такого больше ни у кого нет. Поскольку бесплатный сыр бывает только в мышеловке, его кусочек, привязанный на веревочке (остаток денег на этом счету) должен быть настолько маленьким, чтобы его можно было быстро (за 1, максимум 2 дня) вытянуть до того, как они захлопнут крышку. В обшем вечная проблема рисковиков - борьба жадности с трусостью 😂
Востаннє редагувалось newbie в Чет 11 сер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:41

  cohan написав:НБУ не ждет

Да, но только, если это его пытаются обмануть. А когда обманывают клиентов (причем уже долго) он не замечает.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:17

  Andey написав:а я ризикнув на місяць під 19% под фонд. гривня ж


....чому не альянс? Там 20
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:39

  abc111 написав:
  Andey написав:а я ризикнув на місяць під 19% под фонд. гривня ж


....чому не альянс? Там 20

Там 20.25 на 3 мес, а тута 19 на 1 мес
стремно ж жить, особенно с гривной
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:24

написано на сайті що оновили депозитні %
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... taryfz.pdf

хтось бачить різницю?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:36

Також знову змінили в Н-ний раз файл акційних депо +/++/+++
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /bonus.pdf

 0,738% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок 1»,
 1,900% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +»,
 5,525% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок ++»,
 11,450% від суми Операції, якщо Рахунок відкрито за продуктом «Поточний рахунок +++».
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 17:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
korzviktor20
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:23

  korzviktor20 написав:По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
зачем отделение?
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса. Глюки? У кого из банков их нет? О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:06

  korzviktor20 написав:По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.

При тревоге все отделения закрываются. А Вы об этом пишете как о сенсации... :wink:
nord
 
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